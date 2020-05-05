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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الشيخ " العواضي " يحسم خياراته بعد استلام رد " المشاط " والساعات القادمة حاسمة ( تفاصيل)

قال طارق العواضي شقيق الشيخ ياسر العواضي أن المفاوضات مع مليشيات الحوثي وصلت الى طريق مسدود وان المشاط رفض تسليم الجناة الى القضاء مهما كانت الجريمة كما رفض تغيير المشرفين في البيضاء.

واعلن العواضي فجر اليوم الإثنين لأحرار البيضاء وآل عواض وكل الاحرار الذين قضيتهم تحقيق العدالة للاكليلة جهاد الأصبحي بدون اي تحزب او تسييس ان يستعدوا للخيار الأخير المتاح وهو الحرب.

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وأشار الى أن وساطات كثيره حاولت إيقاف الحرب لكن الحوثيين رافضين رفضا قاطعاً تسليم الجناة قبل تشكيل لجنه تمييع القضية تحت مسمى لجنه تحقيق.

وتحدث العواضي عن لجان سابقة تشكلت ولم تتحقق العدالة منها اللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت مشائخ آل عمر واللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت بلال العواضي واللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت المستنيري ولجان اخرى كثيره لضحايا مدنيين من ابناء البيضاء

واكد أن مليشيات الحوثي قتلت مدنيين كثير سابقا وكان يتم تشكيل لجان واصدار وعود بمحاسبة الجناة ولم يتم محاسبة أحد.