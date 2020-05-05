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صنعاء - ياسمين الخيامي - من هي " جهاد الاصبحي" وما هي قصتها التي فجرت انتفاضة عارمة ضد الحوثيين في البيضاء

من دون سابق إنذار، وصلت حملة عسكرية، تضم عشرات المسلحين الحوثيين معززين بأطقم قتالية ومدرعات، وباشرت حصار ومهاجمة منزل حسين محمد الأصبحي في منطقة أصبح بمحافظة البيضاء، من ثلاثة اتجاهات، بهدف اختطافه مع نجله. وجدت زوجة الابن واسمها "جهاد الأصبحي"، نفسها أمام عتاه ومتوحشين هاجموا المنزل سعيا لاختطاف عمها وزوجها، فحملت سلاحاً ودافعت عن منزلها بشجاعة كل الجيوش المعسكرة في البيضاء منذ خمس سنوات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: عيدروس الزبيدي يلقي خطابا ناريا ويعلن الحرب على الحكومة الشرعية ويدعو أنصاره إلى الاستيلاء على مؤسسات الدولة وإيراداتها (نص الخطاب) شاهد.. رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضتهم (صورة) عاجل..خبر صادم اثار غضب كل المغتربين اليمنيين في السعودية والشرعية تصعق الجميع وترفض تلبية هذا الطلب الهام والضروري لكل مغترب Advertisements عاجل..الحوثيين يرعبون العالم ويبتكرون طريقة مخيفة لا تخطر على البال للتعامل مع من توفي بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماذا يفعلون بالجثة

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