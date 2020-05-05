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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ... قرار بتصفية ياسر العواضي وهذا هو الشخص البديل الذي أعلن خيار ال العواضي الوحيد

قال طارق العواضي شقيق الشيخ ياسر العواضي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع مليشيا الحوثي وصلت الى طريق مسدود و أن المشاط رفض تسليم الجناة الى القضاء مهما كانت الجريمة كما رفض تغيير المشرفين في البيضاء.

واعلن العواضي لأحرار البيضاء وآل عواض وكل الاحرار الذين قضيتهم تحقيق العدالة للاكليلة جهاد الأصبحي بدون أي تحزب أو تسييس أن يستعدوا للخيار الأخير المتاح وهو الحرب.

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وأشار الى أن وساطات كثيره حاولت إيقاف الحرب لكن الحوثيين رافضين رفضا قاطعاً تسليم الجناة قبل تشكيل لجنه تمييع القضية تحت مسمى لجنه تحقيق .

وتحدث العواضي عن لجان سابقة تشكلت ولم تتحقق العدالة منها اللجنة التي تشكلت لمحاسبة قتلت مشائخ آل عمر واللجنة التي تشكلت لمحاسبة قتلت بلال العواضي واللجنة التي تشكلت لمحاسبة قتلت المستنيري ولجان أخرى كثيره لضحايا مدنيين من أبناء البيضاء.

واكد أن المليشيا قتلت مدنيين كثير سابقا وكان يتم تشكيل لجان واصدار وعود بمحاسبة الجناة ولم يتم محاسبة أحد.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن المليشيا اتخذت قرار تصفية العواضي ورجاله من آل عواض.

معتبرة أن ما يحدث من تحكيم وإرسال وفود ووساطات يعد في إطار تفريق رجال القبائل الملتفين حول العواضي والأنقضاض عليه منفردا وبأقل كلفة.