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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي: مليشيا الحوثي ارتكبت 83 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 83 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال التحالف العربي، في بيان، إن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية باستخدام أسلحة وصواريخ باليستية.
وأكد التحالف أن يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع احتفاظه بحق الرد والدفاع عن النفس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد التحالف العربي، في وقت سابق، التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيات الحوثي القرار.
ومؤخرا، أعلن التحالف، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكدا حفاظه على أقصى درجات ضبط النفس.
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