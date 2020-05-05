ذمار: السيول تهدم أربعة منازل وتجرف محاصيل زراعية بمديرية "جهران" (صور) ذمار: يمن شباب نت -خاص الثلاثاء, 05 مايو, 2020 - 05:30 صباحاً [ إحدى المنازل التي تعرضت للهدم في مديرية جهران بذمار (يمن شباب نت) ] تسببت السيول المتدفقة بتهدم عدد من المنازل وجرف محاصيل المزارعين في قرية الخرابة بمديرية جهران بمحافظة ذمار (جنوبي العاصمة صنعاء).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" ان قرية الخرابة بمديرية جهران شهدت أمطار غزيرة لثلاث ايام على التوالي بلا توقف وتسببت بأضرار في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.



وتسببت سيول الامطار بانهيار أربعة منازل وتضرر ٢٠ منزلاً وجرف محاصيل زراعية واتلاف مزارع محمية وانجراف للتربة وتضرر الطرقات.



وناشد اهالي المنطقة الجهات المعنية لإنقاذهم وتوفير المواد الإيوائية لأبناء المنطقة المحاصرين ببحيرة من سيول الأمطار، خصوصا مع استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول للقرية.



وأعرب أهالي المنطقة عن خوفهم وقلقهم جراء تدفق سيول الأمطار التي تسببت بانهيار عدد من المنازل وإلحاق أضراراً بالغة في مساحة واسعة من الأراضي الزراعية وتهدم أحد الآبار وكذا هبوط في عدد من الطرق والأراضي الزراعية. Advertisements كلمات مفتاحية :

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