شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : صغير بن عزيز يزف بشرى سارة لقبائل البيضاء بعد اعلان الانتفاضة ضد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن رئيس هيئة الاركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بأن الجيش اليمني سيقدم كافة الدعم لكل احرار اليمن بكل مكان بحكم انه هو المسؤول عن امن واستقرار الوطن.

وقال بن عزيز في معرض رده: "‏‎سوف يقدم الجيش كل العون لكل احرار اليمن ضد الحوثي من منطلق انه مسؤل عن أمن واستقرار اليمن الأرض والإنسان".

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جاء ذلك ردا على تغريدة للدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية، طلب فيها من الجيش أن يكون جاهزا لدعم انتفاضة البيضاء.

ومساء الأحد، طلب أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق، من الجيش الجهوزية لدعم انتفاضة العواضي ومناصريه.

وقال في تغريدة على "تويتر": "نقف مع ياسر العواضي ومناصريه، لأننا نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن".

وأضاف: "يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم الانتفاضة، ودعم الشيخ ياسر إذا طلب الدعم، والله ما هُزم الحجوريين إلا لأننا لم نكن مستعدين لدعمهم".

وختم بقوله: "تذكروا أن هناك عدو واحد هو الحوثي. فلنوحد الصفوف لهزيمته".

وفي وقت سابق، أعلن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي فشل الوساطة العمانية، بين قبائل البيضاء وجماعة الحوثي.

ودعا الشيخ العواضي في رسالة صوتية، قبائل آل عواض وقبائل البيضاء إلى تجهيز أنفسهم لمواجهة الحوثيين وفقاً للخطة التي وضعها لهم .

ونوه العواضي بأن تواصله سيقتصر مع القبائل عبر حسابه بموقع تويتر. مرجعاً ذلك إلى رصد جماعة الحوثي للمكالمات الهاتفية وتحديد الأماكن التي تجرى منها.