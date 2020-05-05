شاهد : بعد البيضاء ثاني محافظة شمالية تعلن النفير العام لمواجهة الحوثيين (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - دشنت محافظة عمران، الاثنين مطارح إسناد الجيش الوطني بالمال والرجال في مواجهاته مع جماعة الحوثي. وأفادت مصادر محلية باحتشاد العشرات من أبناء محافظة عمران امس الاثنين لتدشين مطارح المحافظة لإسناد الجيش الوطني ودعمه بالمال والرجال لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الجمهورية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو) بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وبحسب المصادر فقد أعلن أبناء محافظة عمران استعدادهم وجاهزيتهم لإسناد الجيش الوطني والتوجه إلى مختلف جبهات القتال لمواجهة جماعة الحوثي. يأتي هذا بالتزامن مع حالة النفير الذي تشهده محافظة البيضاء ضد جماعة الحوثي على خلفية مقتل المواطن جهاد الاصبحي على يد مسلحين حوثيين في منزلها.

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