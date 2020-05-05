شكرا لمتابعة خبر عن بعد صلاة الجنازة على متوفي بفيروس كورونا الحوثيون يحتجزون المصلين بأحد مساجد العاصمة صنعاء ويغلقون عمارة على ساكنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، بالعاصمة صنعاء، مساء امس الاثنين، أن جماعة الحوثي احتجزت المصلين بأحد المساجد بعد أداء صلاة الجنازة على متوفي بـكورونا.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي احتجزت خطيب جامع المؤمنين والمصلين بشارع هائل بعد وصول حالة وفاة لكي يتم أداء صلاة الميت عليها.

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وبينت المصادر بإن مؤذن المسجد أبلغ الإمام بأن المتوفى أصيب بفيروس كورونا.

ولفتت المصادر الى إن مؤذن المسجد أبلغ قيم الجامع نفسه أن الميت قضى بمرض كورونا فقامت جماعة الحوثي بإغلاق الجامع وحجز المصلين.

وبالتزامن، أغلقت جماعة الحوثي بوابة إحدى العمارات السكنية في شارع الرباط ومنعت دخول وخروج السكان، عقب انباء عن رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في العمارة.

وأغلقت جماعة الحوثي عدد من شوارع العاصمة، بحجة تعقيمها، وفرضت حظر تجول جزئي ليلا.