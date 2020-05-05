شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق : يفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل يومية مرعبة عن اليوم الاصعب في العاصمة الموقتة عدن وارتفاع عدد الوفيات والاصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق في نشرة تنويهية عن الاحداث اليومية التي مرت بها عدن، مؤكدا بأن العاصمة المؤقتة شهدت الاثنين اليوم الاصعب في ارتفاع الوفيات بالحميات والإصابات.

وهذا نص المقال المنشور بن لزرق كما ورد في صفحته بموقع " فيسبوك":

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تنويه : الإفادات الصادرة فجر كل يوم تختص بأحداث اليوم الذي انتهى قبل ساعات.

- يوم الاثنين واحد من أصعب الأيام حتى الآن فيما يخص تفشي الأوبئة الأربعة : كورونا - المكرفس - الملاريا - حمى الضنك .

- بلغ عدد حالات الوفيات ليوم الاثنين 322 وفاة موزعة على عموم مديريات مدينة عدن .

- تصدرت مديرية الشيخ عثمان وضواحيها قائمة الوفيات ليوم الاثنين بواقعع8 وفاة يليها دار سعد 5 والمنصورة 5 والمعلا 3 وكريتر 4 وخور مكسر 3 والبريقة 4 .

- يبدو إننا سنمر بظروف صعبة خلال ال12 يوم القادمة .

- أعلن مستشفى البريهي عدم قدرته على استقبال حالات مرضية جديدة بسبب استكمال سعته التمريضية وعدم قدرة الطواقم الطبية على معالجة مرض جدد.

المستشفيات التي ابوابها مفتوحة يوم الاثنين: الجمهورية، الصداقة، النقيب، صابر، البريهي المصافي، السلام، الكوبي. المستشفيات المغلق ابوابها الريادة الوالي بابل عدن الالماني،خليج عدن(انباء عن اعادة فتح مستشفى الوالي لكن دون تأكيد رسمي).

- تواصلت أعمال الرش الضبابية في عدد من المديريات بجهود شبابية خالصة تحديدا في المنصورة والبريقة وكريتر والشيخ عثمان .

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- أعلن المسئولون في المختبر المركزي الحكومي توفر محاليل فحص الكورونا .

- أعلنت أكثر من 133 أسرة وفاة ذويها على صفحات الفيس بوك بعد توجيه نداءات عاجلة للإنقاذ لم يستجب لها احد.

- تحولت مواقع التواصل الاجتماعية الساحة الوحيدة التي يطلق فيها الأهالي ندائهم الوحيد للإنقاذ.

- رغم تأكيدات المسئولين في المختبر المركزي بعدن تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء كورونا إلا ان اللجنة العليا وبياناتها لاتزال تقف عند الرقم 7 للحالات المصابة والرقم 2 للحالات المتوفية .

- أعلن مدير صندوق النظافة بعدن صرف إكرامية شهر رمضان لعمال النظافة وحثهم على تعزيز نشاطهم.

- نفذ المجلس المحلي بالشيخ عثمان حملة رش ضبابية.

-دائرة الشباب في المجلس الانتقالي نفذت حملة رش ضبابية.

- ابرز الشخصيات المتوفية اليوم الأستاذ القدير ومربي الأجيال محمد علي سكيرة (معلومة بحاجة إلى تدقيق أوسع) والصحفي والاديب كمال الدين محمد.

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRCC أعلنت تقديم مساعدات مادية للمحجر الصحي بالبريقة.

- حذر خبراء ارصاد من هطول امطار بمدينة عدن خلال الساعات القادمة.

- مدير عام المنصورة يترأس إجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من القضايا الخدمية بالمديرية

- سجل المحجر الصحي بالبريقة حالتي وفاة لضابط في الشرطة وقريب مسؤول حكومي .

-كشف وكيل وزارة الصحة و رئيس لجنة مكافحة الأوبئة الدكتور علي الوليدي عن عدد الإصابات بالحميات في عدن وقال انه جرى رصد ٤٩ وفاة وإصابة أكثر من ٣الف حالة في مدينة عدن بسبب الحميات.

- خور مكسر حملة برعاية الأستاذ ناصر الجعدني للرش الضبابي في المديرية .

-تراجع في مستويات مياه البرك والأمطار عقب حملات الشفط الأخيرة .

جميع الوفيات سببها التهاب رئوي حاد بعكس وفيات يومي السبت والاحد.

- ناقوس خطر كبير يتمثل في بدء تراجع المخزون الاحتياطي الخاص بالأدوية المضادة للحميات بالإضافة إلى نقص المحاليل الخاصة بإجراء الفحوصات في الكثير من المختبرات.

- إجراءات الوقاية والحظر لاتزال في حدها الأدنى .

- ساعات تشغيل الكهرباء 4 ساعات انقطاع مقابل ساعتي تشغيل .

- إمدادات المياه لاتزال على نفس جدولها السابق.

- إمدادات الغذاء والدواء متوفرة ونقص ملحوظ في ادوية الحميات . فتحي بن لزرق

5مايو 2020