شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : نهاية مؤلمة لمذيع قناة الجزيرة " فيصل القاسم " .. صحفي مصري يسرب فيديو صادم لم يتخيله أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الكاتب الصحفي المصري أحمد المالح ، فيديو على قناته في اليوتيوب ، حمل عنوان "الحلقة التي حطمت فيصل القاسم وبرنامجه على السوشيال ميديا".
وبدأ الصحفي المصري الفيديو بالهجوم على مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم ، واصفا إياه بمذيع الفتن الذي يحاول اظهار صوته من خلال زرع الفتن والخراب بالدول العربية حسب قوله .
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واضاف ان فيصل القاسم أفل نجمه ونجم برنامجه الشهير "الاتجاه المعاكس" ، ويحاول الان العمل على إعادة صوته واستعادة شهرته .
شاهدو الحلقة من خلال الرابط التالي :
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