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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المذيع بقناة الجزيرة فيصل القاسم ان هناك حالة استياء فير مسبوقة في اوساط العلويين بسوريا بسبب "أسماء الأسد" ، زوجة الرئيس بشار الأسد . واضاف فيصل القاسم أن العلويين بدأوا يلفقون القصص على أسماء الأسد ، والتي كان آخرها قولهم انها من اصل تركماني . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو • هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) • شاهد من هي الفتاة الحسناء التي تزوجها الأمير محمد بن سلمان وقهرت بجمالها كل الأميرات ..(صور) • عاجـــل : تطورات طارئة في قطر ... صحفي سعودي ينشر إسم وصورة الشيخ الذي يقود الانقلاب ويعلن توجهه لقصر الوجبة ..شاهد • عاجـــل : تطورات جديدة في انقلاب قطر .. السعودية تنصب أميرا جديداً للبلاد خلفا للشيخ تميم .. ومدير قناة الجزيرة يكشف تفاصيل ما حدث ..(صور) • عاجـــل : مقتل الفنان رامز جلال بثلاث طلقات نارية قبل قليل في منزل زوج الفنانة ياسمين صبري ..(تفاصيل طارئة) Advertisements * عاجـــل : تطورات جديدة في انقلاب قطر .. السعودية تنصب أميرا جديداً للبلاد خلفا للشيخ تميم .. ومدير قناة الجزيرة يكشف تفاصيل ما حدث ..(صور) • فيصل القاسم يكشف عن نبوءة مرعبة : هذة الدولة العربية ستحترق خلال الأيام القادمة وسوف يتم احتلالها وتهجير شعبها • لن تصدق كيف كانت وكيف أصبحت .. صور صادمة للفنانة سما المصري قبل وبعد الفجور ..شاهد • عاجـــل : فيصل القاسم يفاجئ السوريين ويكشف سرا خطير عن "أسماء الاسد" ..(صور) • عاجـــل : طبول الحرب تقرع بين واشنطن وطهران .. القوات الامريكية في الخليج تطلق النار على زوارق إيرانية .. والحرس الثوري يرد بالصارم البتار ..(تطورات طارئة) • بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- واوضح فيصل القاسم ان أسماء الأسد غير مهتمه بتلك القصص ولا شايلة هم العلويين وتعمل الذي براسها حسب قوله .

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