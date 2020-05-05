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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ الحسن أبكر يفجر قنبلة ويكشف فضائح قيادات الجيش وإغراءات حوثية كبيرة لاستقطاب مئات الجنود من قوات الشرعية ويحمل الرئيس ونائبه المسئولية "تفاصيل صادمة للتحالف"

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