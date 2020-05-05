شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. زوارق حربية تركية تصل إلى سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية وكتيبة جديدة تعلن الانقلاب والانتقالي يكشف تفاصيل خطيرة "تطورات مفاجئة وتفاصيل طارئة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. زوارق حربية تركية تصل إلى سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية وكتيبة جديدة تعلن الانقلاب والانتقالي يكشف تفاصيل خطيرة "تطورات مفاجئة وتفاصيل طارئة"

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. زوارق حربية تركية تصل إلى سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية وكتيبة جديدة تعلن الانقلاب والانتقالي يكشف تفاصيل خطيرة "تطورات مفاجئة وتفاصيل طارئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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