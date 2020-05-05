شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية : قوات الجيش تستعد لإسقاط خمس مديريات في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، امس الاثنين، عن استعدادات مكثفة تجريها قوات الجيش اليمني، تمهيدا لإسقاط خمس مديريات واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بمحافظة البيضاء. وذكرت المصادر أن قوات الجيش بعد سيطرتها على السوادية تستعد لإسقاط مديريات مكيراس والملاجم والصومعة وذي ناعم والطفة.

وبينت المصادر أن ما سيتبقى تحت سيطرة جماعة الحوثي لايمثل سوى أقل من 15 بالمئة في المحافظة.

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وتدور اليوم معارك عنيفة في جبهة الوهبية بين قوات الجيش اليمني مسنودين بالقبائل من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى.

وأمس الاحد، شن أبطال الجيش في محور بيحان جبهة بلاد الملاجم هجوما على مواقع جماعة الحوثي في فضحة، تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في سماء مديرية بيحان بإتجاه جبهة المواجهة.

و و اصلت قوات الجيش، التقدم وسط محافظة البيضاء باتجاه أكبر وأهم مدنها وهي مدينة رداع بعد أن استكملت السيطرة على مديرية الملاجم والوصول إلى مديرية السوادية.