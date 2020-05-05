تعزيزات عسكرية ضخمه عبر جسر جوي من المملكة لانقاذ الموقف في هذه المحافظة اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة سقطرة عن بدء القوات السعودية بتسيير جسر جوي يحمل تعزيزات عسكرية كبيرة من القوات السعودية لجزيرة سقطرة الليلة . وبينت المصادر بأن طائرتين سعوديتين وصلت لجزيرة سقطرة تباعا تحمل قوات سعودية معززة بأسلحة مختلفة في ظل الوضع الملتهب بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو) بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وكانت عاصمة سقطرة ” حديبو ” شهدت اندلاع مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الانتقالي الجنوبي قبل أيام في محاولة من قبل الانتقالي الجنوبي السيطرة على عاصمة سقطرة عقب إعلان الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب وحالة الطوارئ العامة

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