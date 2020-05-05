شكرا لمتابعة خبر عن بسبب تغريدة عن قاتل الشهيدة "جهاد الأصبحي".. قيادي حوثي يدعو لاعتقال الصحفية رحمة حجيرة والأخيرة ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي الحوثي حسين الأملحي أجهزة الشرطة التابعة لجماعة الحوثي إلى سرعة اعتقال الإعلامية رحمة حجيرة وعدم التفريق بين الصحفيين الذكور والإناث.

جاء ذلك في تغريدة ردًا على دعوة أطلقتها رحمة حجيرة لرئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط، بإعدام قاتل جهاد الأصبحي في البيضاء، بعد أن اعترف حسين العزي بالجريمة، حسب رحمة حجيرة.

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في المقابل أنكر الأملحي أن يكون العزي قد اعترف بحدوث الجريمة، داعيًا الشرطة التابعة للحوثيين بأن لاتفرق بين الصحفيين سواء كانوا إناثًا أو ذكور.

كما ردت حجيرة على الأملحي من جديد بقولها "‏‎الأخ حسين إذا قد رضيت على بنتك ومكلفك يدخل مسلح يقتلهن في بيوتهن فحسبك مكر الله، أما استغاثتك بالكرار حقك فهو دليل على أنك جبان انت وهو".

يذكر أن الحوثيين قد اعتقلوا أعداداً كبيرة من النساء منذ بدء سيطرتهم على صنعاء حسب تقارير حقوقية، وحولوا بعض المنازل والمدارس إلى معتقلات لعدد كبير من النساء اللاتي يعبرن عن اعتراضهن لممارسة الحوثيين وسياستهم.