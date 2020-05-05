شكرا لمتابعة خبر عن ”إعلان مفاجئ“ لـ “الصحة العالمية“ حول إنتشار ”فيروس كورونا” بـ “اليمن” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيروس ”كورونا” ينتشر بنشاط في كل اليمن"، هذا ما كشفته منظمة الصحة العالمية، غداة إعلان السلطات الصحية تسجيل ثلاثة إصابات جديدة جنوبي البلاد، وتوارد معلومات مؤكدة، بتسجيل إصابات والعديد من حالات الوفاة الغامضة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ، وسط مماطلة الجماعة ، في إعلانها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في إعلانها الذي فاجئ اليمنيين بحجم انتشار فيروس كورونا :إنها تتوقع أن فيروس كورونا "ينتشر بنشاط على مستوى البلاد ”اليمن”.

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جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط قبل ساعات من إعلان السلطات اليمنية تسجيل ثلاثة حالات جديدة في عدن وتعز، رافعة بذلك عدد الإصابات بالوباء القاتل إلى عشر حالات في اليمن.