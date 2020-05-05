شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أول تعليق رسمي من قطر يكشف حقيقة الانقلاب العسكري ضد تميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر في وزارة الخارجية القطرية، يوم الإثنين الموفق 04-05-2020م ، الأنباء التي تم تداولها في العديد من وسائل الإعلام بشأن الانقلاب العسكري في قطر ضد تميم بن حمد ووصفه بأنه مجرد "حشو إعلامي".

وقال المصدر في الخارجية القطرية يوم الاثنين، في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية: "إنها أخبار كاذبة"​​​.

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وكانت أخبار عن انقلاب عسكري وقع ضد تميم بن حمد، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأذيع مقطع فيديو يُزعم ذلك.

ووفقا لمن تداول الفيديو المزعوم فقد جرى تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة.

ورصد الفيديو دوي أصوات إطلاق نار وانفجارات وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر، دبره رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم في حين قال آخرون إنها فيديوهات مفبركة.