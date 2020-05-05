شكرا لمتابعة خبر عن اللواء العواضي : يوجه رسالة عاجلة لعدة جهات حول انتفاضة قبائل البيضاء اليوم يختم النصر .. لا تلتفتوا إلى الخلف وجهوا سلاحكم وقبضاتكم وكل جهودكم نحو هدف واحد (تفاصيل حاسمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء حسين العجي العواضي محافظ محافظة الجوف "الأسبق"، إن كل اليمنيين الجمهوريين المناهضين للإمامة اليوم يعولون كثيراً على أن يختم النصر على أيدي أبناء البيضاء في هذه الانتفاضة وأن تكون البيضاء بوابة النصر التي ندخل منها إلى كل اليمن، إلى صنعاء الأسيرة، ليكتب أبناء المحافظة ملحمة جمهورية جديدة.

وأكد في بيان صادر عنه، أن دعوة الشيخ/ ياسر أحمد العواضي في تغريداته التسع، تعبيرٌ عن صرخة ونداء دم الشهيدة جهاد الأصبحي وكرامة وكبرياء البيضاء وأبنائها وكل النداءات التي صدرت من أحرار البيضاء.

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وطالب أبناء محافظة البيضاء بعدم خذلان دم الشهيدة ودعوة الشيخ ياسر، مضيفاً "والله لو تحرك كلٌّ منكم في منطقته وتم قطع الطرقات على هذه جماعة الحوثي أنها ستتهاوى دون أي قتال في الجبهات. وهذا هو المطلوب والواجب من كل قبيلة وكل فرد وقد أصبح وضع هذه جماعة الحوثي المنبوذة أوهى من بيت العنكبوت".

وقال اللواء حسين العجي مخاطباً أبناء البيضاء: "لا تلتفتوا إلى الأمس، لا تلتفتوا إلى الخلف، لا تلتفتوا إلى الماضي.. تجاوزوا كل خلافاتكم، وجهوا أنظاركم وسلاحكم وقبضاتكم وكل جهودكم نحو هدف واحد: تحرير محافظة البيضاء ودحر جماعة الحوثي، بعيداً عن روح الانتقام".

وطالب الشرعية بعدم خذلان انتفاضة أبناء البيضاء، كما سبق وخذلوها في 2014. وانتفاضات أخرى من عتمة إلى حجور الشام"، مقترحاً تقديم الدعم وتفعيل كل جبهات القتال، خاصة في محافظة البيضاء.

ودعا اللواء حسين العجي العواضي أبناء مارب وأقيالها بحكم قربهم الجغرافي والتحامهم بجبهات البيضاء، بتحريك الجبهات " وعلينا جميعاً أن ندرك أنها إذا كُسرت انتفاضة أبناء البيضاء فإن مارب سوف تصبح لقمة سائغة لجماعة الحوثي".

وقال مخاطباً الشيخ صالح بن صالح الوهبي (الموالي للحوثيين) وكافة قبائلنا بني وهب (المجاورة لآل عواض): نتحمل جميعاً جزءاً من المسؤولية التي دفعت بالبعض منكم إلى الموقع الخطأ، والآن حانت اللحظة التي نتجاوز فيها عن بعض، ونعضُّ على الجراح ونتعانق ونشبّك الأيادي. فأنتم جزءٌ أصيل من محافظة البيضاء ولكم ما لنا وعليكم ما علينا. والله على ما نقول شاهد.

إلى ذلك دعا اللواء حسين العجي العواضي في بيانه قبائل قيفة وآل سواد والملاجم، لا تستمعوا ولا تلتفتوا لإثارة العصبيات والحساسيات القبلية المغرضة، فالمعركة معركتكم التي خذلناكم فيها عام 2014 التي رفعتم رايتها وقدمتم فيها قوافل من الشهداء في رداع والسوادية.

وأضاف "أنا على ثقة تامة أنكم وقبائل آل عواض ومن حولكم من القبائل كموقع جغرافي وكتلة سكانية قبلية مقاتلة، قادرون بعون الله، ودعم أبناء البيضاء وأحرار اليمن، على حسم المعركة وتحقيق النصر"