شكرا لمتابعة خبر عن العاصمة الموقتة عدن تعيش هلع مرعب حقيقي .. ارتفاع حالات الوفاة إلى 49 حالة و 3084 إصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور علي الوليدي أن حالات الوفاة بسبب الوباء المسمى الحميات ارتفع إلى 49 حالة وفاة وعدد الإصابات وصل إلى 3084

وفي تصريحه لوسائل إعلام قال الدكتور إن أي مستشفى سيغلق أبوابه في عدن سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية.

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