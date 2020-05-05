شكرا لمتابعة خبر عن المفاوضات تصل الى طريق مسدود بين الحوثيون وقبائل البيضاء .. ورسالة عاجلة من العواضي أعلن فيها خيارهم الوحيد بعد رد مهدي المشاط (أخر مستجدات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال طارق العواضي شقيق الشيخ ياسر العواضي أن المفاوضات مع الحوثيون وصلت الى طريق مسدود وان المشاط رفض تسليم الجناة الى القضاء مهما كانت الجريمة كما رفض تغيير المشرفين في البيضاء.

واعلن العواضي فجر اليوم الإثنين لأحرار البيضاء وآل عواض وكل الاحرار الذين قضيتهم تحقيق العدالة للاكليلة جهاد الأصبحي بدون اي تحزب او تسييس ان يستعدوا للخيار الأخير المتاح وهو الحرب.

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وأشار الى أن وساطات كثيره حاولت إيقاف الحرب لكن الحوثيين رافضين رفضا قاطعاً تسليم الجناة قبل تشكيل لجنه تمييع القضية تحت مسمى لجنه تحقيق.

وتحدث العواضي عن لجان سابقة تشكلت ولم تتحقق العدالة منها اللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت مشائخ آل عمر واللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت بلال العواضي واللجنه التي تشكلت لمحاسبة قتلت المستنيري ولجان اخرى كثيره لضحايا مدنيين من ابناء البيضاء

واكد أن مليشيات الحوثي قتلت مدنيين كثير سابقا وكان يتم تشكيل لجان واصدار وعود بمحاسبة الجناة ولم يتم محاسبة أحد.