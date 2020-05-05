شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. الحوثي يرسل وفد وساطة جديد لقبائل " ال عواض"..والحميقاني يحذر " العواضي" من الهدف الحقيقي للوساطة وبماذا كلفهم زعيم الحوثيين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الحوثي يرسل وفد وساطة جديد لقبائل " ال عواض"..والحميقاني يحذر " العواضي" من الهدف الحقيقي للوساطة وبماذا كلفهم زعيم الحوثيين !

كشف الناطق الرسمي بأسم مقاومة قبائل " ال حميقان" " عامر الحميقاني " في تغريدة له قبل قليل عن وفد وساطة جديدة توجه الى منطقة قبائل " ال عواض " محذرا من الهدف الحقيقي لهذه الوساطة الطارئة



" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "الان وساطه في #البيضاء متجهة إلى بلاد آل عواض وقبلها كان متواجده وساطه آخرى والحوثي يحشد مقاتلين من محافظات آخرى الوساطة هدفها "تحديد عدد المقاتلين وأماكنهم في الجبال ورصد الإمكانيات القتالية" لا تقع في شبك الوساطات يا #العواضي جربناها كثير اتمنى تصل رسالتي ".

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