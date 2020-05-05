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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..خبر صادم اثار غضب كل المغتربين اليمنيين في السعودية والشرعية تصعق الجميع وترفض تلبية هذا الطلب الهام والضروري لكل مغترب

2020/05/05 الساعة 01:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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