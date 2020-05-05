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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..صورة مدهشة صعقت ابو علي الحاكم ومسحت بكرامة الجنرال الاحمر والمقدشي الارض..لكنها اسعدت كل اليمنيين (شاهد صورة مبكية لكنها تثلج الصدور) )

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