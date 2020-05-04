شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 دشنت شرطة السير بمحافظة المهرة ،اليوم، فعاليات اسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار (الطريق الآمن مسؤولية جماعية )، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وخلال التدشين ،أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق بالجاهزية العالية لتنفيذ فعاليات الأسبوع ..مشدداً على اهمية رفع الوعي المروي لمستخدمي الطريق..داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ فعاليات اسبوع المرور بالصورة المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة. Advertisements وأهاب الدكتور لمروق بسائقي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الاستفادة من المحاضرات والإرشادات التوعية التي ستنفذ خلال أيام الأسبوع والالتزام بها بما يجنبهم الحوادث التي تؤدي بحياتهم وممتلكاتهم. بدوره نوه نائب مدير امن المحافظة العميد احمد الأحول باستعداد أدارة السير ومنتسبيها لتنفيذ فعاليات اسبوع المرور. واستعرض مدير عام شرطة السير بشبوة العقيد حسين شنيتر ، برنامج الفعاليات التوعوية التي سينفذها رجال المرور خلال أيام الأسبوع.

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