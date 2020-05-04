أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020 وهي كالتالي :

السفير البريطاني لدى اليمن يناقش عددا من القضايا الخاصة بمحافظة المهرة https://www.elyamnelaraby.com/477629/ مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/477668/ توقعات باستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية https://www.elyamnelaraby.com/477684/ حالات اشتباه بفيروس كورونا في إب وعمليات احتجاز للعشرات وسط تكتم حوثي https://www.elyamnelaraby.com/477685/ وفاة فتاة وتهدم منازل وجرف طرق رئيسية جراء السيول في السياني https://www.elyamnelaraby.com/477703/ مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في جبهة الوهبية بالبيضاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/477714/ بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع من العام 2019 https://www.elyamnelaraby.com/477753 إصابتان مؤكدتان بفيروس كورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/477757/ محافظ حضرموت: لن نفرّط في أمن المحافظة وسنحفظ مصالح الناس https://www.elyamnelaraby.com/477758/ صحفي يمني يساءل علي محسن : لماذا الجيش لا يساند القبائل في البيضاء ؟ https://www.elyamnelaraby.com/477772/ الزبيدي يوجه خطاب هام لشعب الجنوب بمناسبة إعلان عدن التاريخي .. نص الخطاب https://www.elyamnelaraby.com/477773/ المهرة .. توجيهات بتشديد الإجراءات الوقائية بميناء نشطون https://www.elyamnelaraby.com/477794

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