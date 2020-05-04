المهرة .. توجيهات بتشديد الإجراءات الوقائية بميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ، اليوم، بتشديد الإجراءات الوقائية بميناء نشطون، لمواجهة فيروس كورونا.



وجاءت توجيهات محافظ المهرة، خلال لقاءه اليوم الإثنين، بمدير عام الميناء سعيد كريس، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية .

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وأكد محافظ المهرة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس ومنع الإزدحام وتشديد إجراءات التعقيم بشكل يومي .. مشدداً على ضرورة فحص طواقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات كورونا.

الى ذلك ناقشت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمستشفى الغيضة المركزي، برئاسة مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، القضايا المتعلقة بتجهيزات مركز الحميات " covid 19"، واستراتيجية عمل الطواقم الطبية والميزانية التشغلية وحوافز العاملين بالمركز وغيرها من الجوانب الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسجلة في اليمن بلغت اليوم 12 حالة بعد تسجيل حالتين جديديتين في المكلا بمحافظة حضرموت