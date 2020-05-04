شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة اللواء علي قاسم الجائفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم ،برقية عزاء ومواساة الى عصام وعلي وعبد الله وعبد الكريم وكافة آل الجائفي ،عزاهم فيها بوفاة والدهم اللواء علي علي قاسم الجائفي،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية ،بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته في الدفاع عن الثورة والجمهورية..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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