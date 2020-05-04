شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : تعميم هام وعاجل الى عقال الحارات في العاصمة صنعاء (وثائق وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، وثائق صادرة من الحوثيين الى عقال حارات العاصمة صنعاء تجبرهم على تجنيد 4 افراد من كل حارة بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال .

وقال الارياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت :مرتزقة ايران "جماعة الحوثي" تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية ، بعد أن خسرت المئات من عناصرها في الجوف ومارب والبيضاء.

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واضاف، ما تقوم به جماعة الحوثي من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال ، هي جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.

واشار، تمارسجماعة الحوثي هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين اجباريا لجبهات القتال في ضل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية لليمنيين.

جدير ذكره بأن جماعة الحوثي تعاني نقص حاد في المقاتلين بعد عزوف القبائل من ارسال ابنائهم الى محارق الموت والحرب العبثية التي افتعلتها جماعة الحوثي من اجل تنفيذ المشروع الايراني في المنطقة.