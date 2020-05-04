شاهد "ظاهرة غريبة" تظهر في سماء السعودية وتثير ذهول المواطنين (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد عدد من سكان السعودية خلال الأيام الماضية ظاهرة غريبة في سماء المملكة سببت حالة من الذهول والتساؤلات لدى الكثيرين.

وبحسب مقطع فيديو متداول شاهد السكان عدد من الأجرام المضيئة، ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء المملكة.

ومن جانبه قال الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في تصريحات مع موقع "العربية نت" إن "هذه الأجسام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، فالمشروع الذي بدأ من العام الماضي بنشر الأقمار الصناعية الصغيرة، بغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والإنترنت الفضائي بأسعار زهيدة".

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وأضاف: "تم إطلاق 7 دفعات منها كل دفعة تحمل 60 قمرًا صناعيا، ليتم وضعهم في المدار والخطة مستمرة حتى 10 سنوات قادمة، لنشر 12 ألف قمر صناعي".

وأوضح الفلكي السعودي أنه "عند إطلاق هذه الأقمار تكون في أول أسبوع في مدار منخفض عن الأرض، وتكون متقاربة، لذلك بعد إطلاقها يمكن رؤيتها إذا صادف مرورها بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحدود ساعتين".

وقامت شركة سبيس إكس في يوم 22 إبريل/ نيسان بإطلاق الدفعة السابعة، لذلك كانت في نطاق إمكانية الرؤية خلال الأسبوع الماضي، وستبدأ تدريجي بوضعها في مدارها النهائي، وحينها لن ترى مجددًا، وسيتكرر هذا المنظر مع كل إطلاق جديد لهذه الأقمار.

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