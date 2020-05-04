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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشرعية تقهر كل ابناء اليمن بقرار صادم صعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء وجعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يطيرون فرحا

دعا مسئول رفيع يحتل منصب كبير في الحكومة الشرعية الى ترك محافظة البيضاء وشأنها في مواجهة الحوثي.

وقال أمين عام العاصمة اللواء عبدالغني جميل في تغريدة له ان على حكومة الشرعية ترك محافظة البيضاء وشأنها في مواجهة الحوثي والتي تداعت قبائل لمواجهة الجماعة الحوثية عقب مقتل امرأة من ال عواض.

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عاجل..الشرعية تقهر كل ابناء اليمن بقرار صادم صعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء وجعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يطيرون فرحا



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وقال جميل في تغريدته:‏للمرة الثانية والثالثة والرابعة اخواننا في الشرعية دعوا البيضاء وشأنها الموقف قبيلي بحت وهذه أعراض ودماء سفكت بدون وجه حق .

وتابع : سيقاتلوا حتى آخر قطرة من دمائهم البيضاء مدرسة للدروس والشجاعة والنكف. مشيرا؛ لاتعطوا الحوثي فرصة للمزايدات واستعطاف القبائل بالحجج الواهية.

الناشط الجنوبي عبد المجيد المفلحي رد عليه قائلا ..ما اسواء ما قلت ايها الخسيس ..هنا تظهر الرجولة وقد اثبت للعالم ان رجال الشرعية فاقدون لكل معاني الرجولة ..انهم اسواء من النساء اللاتي يختفين خلف اسوار البيوت.

واضاف ( اسمك جميل وانت والله اقبح من رايت واسال الله ان يقع عليك ما وقع لبنت الاصبحي حتى تستشعر معنى الرجولة التي ماتت فيك ).

نعم لا بنات ولا نساء ولا رجال اليمن يهمونكم طالما وانتم تتلقون المقابل ايها الانذال ..اقسم بالله انكم عار على كل يمني ).