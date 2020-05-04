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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..30 قبيلة من اشرس القبائل اليمنية تدق ساعة الصفر وتصدر قبل قليل قرار حربي قلب الامور راسا على عقب وارعب ابو علي الحاكم ( نص القرار)

أصدرت قبائل محافظة البيضاء قبل قليل بياناً هاماً بخصوص آخر المستجدات الدائرة في المحافظة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، وفيما يلي نص البيان:-



"البيان"

الحمد لله القائل وما النصر الا من عند الله وبه نستعين على امور الدنيا والدين .



إننا نحن "حلف قبائل البيضاء " في المحافظة ونحن نشهد ونتابع اخر التطورات الاخيرة التي تعتبر بالنسبة لنا بلاء وامتحان من رب العالمين نؤكد لاخواننا في محافظة البيضاء خاصة واليمن عامة إننا يا قبائل البيضاء أكثر من يتطلع لوحدة الصف ولم الشمل بين اليمنيين وعلى هذا الأساس تم تشكيل هذا الكيان " تحالف أبناء البيضاء " ولكن جماعة الحوثي الانقلابية لم تترك لنا مجال في لملمة الصفوف وبناء الدولة وحفظ الأمن والأمان.



وإننا نعلن موقفنا التام والصارم في رفض ما تتعرض له المحافظة وأبناءها من جرائم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات والتي آخرها قتل امرأة عفيفة طاهرة داخل منزلها وهي الشهيدة جهاد الأصبحي رحمها الله والتي اقدمت عناصر جماعة الحوثي بمهاجمة بيتها وبعد هروبها من البيت الى سطح البيت تابعوها وقتلوها عنوة واصبحت وصمة عار وشرف على كل قبائل البيضاء.



وبهذا نعلن للجميع ان بعد الشرف والعار لن تكون حياتنا الا في جبهاتنا ضد جماعة الحوثي حتى يتم تطهير المحافظة منهم.



وندعو كافة أبناء قبائل البيضاء وما جاورها للتوجه إلى الجبهات بعدتها وعتادها والله ناصرنا وناصر كل صاحب حق.



كما نشكر كل من بادر ودعاء للموقف وعلى رأسهم الشيخ ياسر العواضي والشيخ الخضر الأصبحي ولن نخذل ارضنا وعرضنا بعون الله ولن نكون إلا لحمة واحدة تحمل هم واحد وهدف واحد وهو الثأر للشهيدة ولكل من سبقها من الشهداء ولن نقبل أو نتراجع الا بخروج هذه المليشيات الانقلابية من المحافظة.



كما ننوه اننا لن نستغني عن المواقف الصادقة معنا سوى من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أو التحالف العربي الشقيق.



صادر عن رئيس " تحالف قبائل البيضاء " الشيخ صالح بن احمد الرصاص .*



بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ م.

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عاجل..30 قبيلة من اشرس القبائل اليمنية تدق ساعة الصفر وتصدر قبل قليل قرار حربي قلب الامور راسا على عقب وارعب ابو علي الحاكم ( نص القرار) يمنية من بناة هذه المحافظة هربت لبلد عربي وهي فقيرة لا تجد ما تاكل ومشردة لا تجد سكن..ورغم كل هذا قامت بعمل هز وجدان كل اليمنيين وابكى ابناء الجنوب والشمال عاجل وفي غاية الخطورة..علي سالم البيض يخرج عن صمته ويصعق الزبيدي بتصريح ناري ويصف خطابه بهذا الوصف المهين ..لن تصدق ماذا قال علي سالم البيض Advertisements عاجل..كورونا القاتل يقلب حياة الجنوبيين راسا على عقب ويحولها الى جحيم ووزارة الصحة تباغت الجميع بعدد كبير تجاوز 4 الف اصابة وتثير رعب كل ابناء الجنوب عاجل..المملكة تحسم امرها وتوجه للانتقالي ضربة ساحقة صعقت عبدروس الزبيدي وجعلت قادة الانتقالي يدركون تماما ان تحقيق الانفصال من عاشر المستحيلات عاجل..الشيخ عبد المجيد الزنداني يدق ساعة الصفر ويصل قبل قليل الى البيضاء ومعه 5 الف مقاتل شرس اقسمو بالله على تركيع الحوثيين وطردهم من البيضاء او دفنهم احياء عاجل وهاااام..وزارة الداخلية السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتسمح لافراد عائلاتهم بدخول الاراضي السعودية دون دفع رسوم مالية حتى لو انتهت التاشيرة عاجل..الملك سلمان يباغت كافة المعتربين اليمنيين في كل المدن السعودية بمكرمة ملكية سخية سيتم توصيلها الى كل بيت وتسليمها يدا بيد بحسب الامر الملكي عاجل وخطير: 2 مراهقات يمنيات في عمر الزهور يتم بيعهن في بلد عربي..والمشتري يهز وجدان كل اليمنيين ويرفض اعادة المراهقتين لأنه دفع ثمنهن ( صورة صادمة ) عجل..اشهر قائد عسكري يدق ساعو الصفر ويرعب ابو علي الحاكم بهذا التصريح الناري..لقد خذلنا حجور ولن نخذل الشيخ ياسر العواضي وسندفنكم في رمال البيضاء

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