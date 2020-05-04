شكرا لمتابعة خبر عن يمنية من بناة هذه المحافظة هربت لبلد عربي وهي فقيرة لا تجد ما تاكل ومشردة لا تجد سكن..ورغم كل هذا قامت بعمل هز وجدان كل اليمنيين وابكى ابناء الجنوب والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية من بناة هذه المحافظة هربت لبلد عربي وهي فقيرة لا تجد ما تاكل ومشردة لا تجد سكن..ورغم كل هذا قامت بعمل هز وجدان كل اليمنيين وابكى ابناء الجنوب والشمال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يمنية من بناة هذه المحافظة هربت لبلد عربي وهي فقيرة لا تجد ما تاكل ومشردة لا تجد سكن..ورغم كل هذا قامت بعمل هز وجدان كل اليمنيين وابكى ابناء الجنوب والشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.