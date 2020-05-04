شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..كورونا القاتل يقلب حياة الجنوبيين راسا على عقب ويحولها الى جحيم ووزارة الصحة تباغت الجميع بعدد كبير تجاوز 4 الف اصابة وتثير رعب كل ابناء الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..كورونا القاتل يقلب حياة الجنوبيين راسا على عقب ويحولها الى جحيم ووزارة الصحة تباغت الجميع بعدد كبير تجاوز 4 الف اصابة وتثير رعب كل ابناء الجنوب

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..كورونا القاتل يقلب حياة الجنوبيين راسا على عقب ويحولها الى جحيم ووزارة الصحة تباغت الجميع بعدد كبير تجاوز 4 الف اصابة وتثير رعب كل ابناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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