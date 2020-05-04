شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..المملكة تحسم امرها وتوجه للانتقالي ضربة ساحقة صعقت عبدروس الزبيدي وجعلت قادة الانتقالي يدركون تماما ان تحقيق الانفصال من عاشر المستحيلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..المملكة تحسم امرها وتوجه للانتقالي ضربة ساحقة صعقت عبدروس الزبيدي وجعلت قادة الانتقالي يدركون تماما ان تحقيق الانفصال من عاشر المستحيلات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..المملكة تحسم امرها وتوجه للانتقالي ضربة ساحقة صعقت عبدروس الزبيدي وجعلت قادة الانتقالي يدركون تماما ان تحقيق الانفصال من عاشر المستحيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.