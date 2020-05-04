إب: وفاة طفلة غرقاً بسيول الأمطار في مديرية المشنة

توفت طفلة، مساء الأحد، غرقاً في السيول الجارفة التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر لـ"يمن شباب نت"، إن الطفلة "لمى اليفرسي 9 أعوام"، توفيت غرقاً في سيول الأمطار في منطقة "محادب" بمديرية المشنة.

وأضافت المصادر، أن الطفلة كانت في ضيافة خالتها في قرية "محادب" ونزلت مع ابنة خالتها إلى مدرسة "الحرية" في قرية "عياد" بالمشنة لاستلام تغذية مدرسية "بسكويت" يقدم لطلاب المدارس من برنامج الغذاء العالمي.

ووفقاً للمصادر فإنه أثناء عودة الطفلة من المدرسة مرت في ممر سيول ما أدى إلى جرفها.

ويوم السبت جرفت سيول الأمطار فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، في منطقة جبل "الراحب" غرب النقيلين بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

