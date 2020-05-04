شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن الشناوي يحرج رامز جلال أمام ملايين المشاهدين ويضعه في موقف لا يحسد عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظل الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهالي محافظا على ابتسامته طيلة فترة حلقة رامز مجنون رسمي ولم يستفزه الكرسي المتحرك من البداية حتى نهاية الحلقة . ولم يبدي النجم الأهالي اي عصبية كما انه واصل المحافظة على ابتسامته وبالتالي فشلت كل حركات الاخافة التي حاول جلال اصطناعها مقارنة ببقية الضيوف . ويعد الكابتين محمد الشاوي أول نجم يحافظ على ابتسامته حتى بعد ان أقدم رامز جلال على وضع الحية بالقرب من وجهه . وتمكن الشناوي من وضع رامز جلال في المياه بعد نهاية فقرات الكرسي المتحرك . ويرى المشاهدين أن حلقة اليوم حسبت لصالح الضيف الذي خرج منتصرا على رامز جلال .

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