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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي يمني يساءل علي محسن : لماذا الجيش لا يساند القبائل في البيضاء ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه الإعلامي والصحفي اليمني، عبدالملك اليوسفي، تساؤل هام إلى نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق علي محسن الأحمر .
وقال اليوسفي في تغريدة له بتويتر، "يا علي محسن الأحمر اسحب القوات من شقرة والعرقوب و من شبوة وأرسل تعزيزات إلى البيضاء" .. لافتاً إلى أن قبائل البيضاء تقاتل الكهنوت الحوثي والحيش يتفرج .
وأكد أن الخلل ليش من الجيش بل من قيادة الجيش ممثلة بشخص علي محسن .
وتابع "شبوة محررة و البيضاء تقاتل لتتحرر أم أن البيضاء لا نفط فيها وأنت لا يعنيك إلا النفط و الغاز؟" .
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