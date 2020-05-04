محافظ لحج يؤكد على أهمية مساندة جهود الاجراءات الصحية الاحترازية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي ،اليوم، الاوضاع الصحية في المحافظة.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أكد المحافظ ،أهمية مساندة الجهود المحلية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف التوعية بمخاطر هذا الفيروس والوقاية منه، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والحجر الصحي المنزلي الذاتي. وشدد المحافظ ،على استمرار عمليات الرَّش الرذاذي والرَّش الضبابي الدائم من مكتب الصحة والسكان والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والقضاء على جائحة الحميَّات.

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