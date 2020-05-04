شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء علي علي الجائفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء علي علي قاسم الجائفي بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشار نائب الرئيس في البرقية ،إلى الأدوار النضالية للفقيد اللواء الجائفي باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية الخالده وأسهم في تثبيت دعائم النظام الجمهوري. وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد عصام وعلي وعبد الله وعبد الكريم وكافة آل الجائفي، عن أصدق التعازي والمواساة..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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