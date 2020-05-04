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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابتان مؤكدتان بفيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الدكتور رياض الجريري، مدير مكتب صحة ساحل حضرموت، اكتشاف حالتين مصابتين بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) في المحافظة.
وقال الجريري في كلمة متلفزة له، إنه تم نقل الحالتين للمحجر الصحي بفلك، بعد ان تم فحصها في مستشفى ابن سينا.
لتفاصيل أوفى لاحقا.
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