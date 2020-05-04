شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي باسندوه بوفاة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوه في وفاة المغفور لها بأذن الله تعالى زوجته الفاضلة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته القلبية للأستاذ باسندوه وأبنائه وبقية أفراد أسرته وأسرة آل العمودي بهذا المصاب الأليم. وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلب الأستاذ محمد سالم باسندوه وجميع أفراد أسرته بالصبر والسلوان . ” إنا لله وإنآ إليه راجعون “

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