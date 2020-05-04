شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني بتعز يصد هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة الصلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

صدت قوات اللواء 35 مدرع ،اليوم، هجوماً على مواقعها اسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز ،شنته ملشيات الحوثي الإنقلابية من اتجاه مديرية دمنة خدير.



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وذكر مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع ، وبين المليشيات الحوثية ، عقب الهجوم ،تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم ، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الارواح والعتاد، وعادت الى مواقعها في دمنة خدير تجر الهزيمة خلفها .

وكانت مليشيات الحوثي الإنقلابية قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين ، الى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب .