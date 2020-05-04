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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني بتعز يصد هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة الصلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
صدت قوات اللواء 35 مدرع ،اليوم، هجوماً على مواقعها اسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز ،شنته ملشيات الحوثي الإنقلابية من اتجاه مديرية دمنة خدير.
وذكر مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع ، وبين المليشيات الحوثية ، عقب الهجوم ،تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم ، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الارواح والعتاد، وعادت الى مواقعها في دمنة خدير تجر الهزيمة خلفها .
وكانت مليشيات الحوثي الإنقلابية قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين ، الى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب .
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