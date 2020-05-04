شكرا لمتابعة خبر عن رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وتفجر مفاجئ مزلزله وتهدد هؤلاء بالملاحقة القضائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت "رغد" ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تهديدًا شديدًا إلى مسؤولين عراقيين استولوا على أملاك عائلتها.

وكتبت رغد صدام حسين، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية هذه وغيرها، وأشارت إلى صورة سيارة رياضية كانت ملكًا لعائلتها.

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وحذرت من تمادي آخرين بالعراق في تجاهل ذلك، بفرض هيمنتهم على مقتنيات كانت تخص عائلتها.

وأضافت "رغد" في تغريدتها: ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية.

يذكر أن "رغد" غادرت العراق عام 2003 عقب الغزو الأمريكي لبلادها وإسقاطها نظام والدها صدام حسين.

وحصلت "رغد" على ضمانات شخصية وسياسية من الحكومة الأردنية، بعدم التعامل رسميًّا مع أي مذكرة عراقية أو حتى دولية يرد فيها اسمها بعد مطالبات بغداد بتسليمها.