شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل وخطير : بيان عاجل من قطر بشأن محاولة "الانقلاب" ضد تميم بن حمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي زعمت حدوث انقلاب في قطر.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن مصدر في وزارة الخارجية القطرية، قوله: إن "الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي".

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وأكد المصدر القطري: "إن ما نُشر في هذا الصدد مجرد أخبار كاذبة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، أنباء عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة.

وزعم بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وتصدر هشتاج " #انقلاب_في_قطر" مواقع التواصل في السعودية ودول الخليج.