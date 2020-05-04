شكرا لمتابعة خبر عن إلهام علي ترد على اتهام أم هارون ومخرج 7 بالتطبيع وماذا حصل بزفافها؟"شاهد فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردَت الفنانة السعودية إلهام علي على الاتهامات الموجهة لمسلسلي “أم هارون” ومخرج 7″ بالتطبيع، خاصًة وأنها تشارك في المسلسلين الأكثر إثارة للجدل في الدراما الخليجية لهذا العام، موضحًة أنها تعتبر حظها جيدًا وأعربت عن تفاؤلها بالعملين.

وقالت إلهام علي، في مداخلة متلفزة عبر “سكايب” من خلال برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، إن مشاركتها في هذين العملين جعل الجمهور يلتفت إليها أكثر وأن المتابعين أصبحوا يعبرون عن محبتهم.

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وأوضحت إلهام علي، في تعليقها على الجدل المثار حول مسلسل “أم هارون”، إنها لا ترى أي جدل بشأن المسلسل إلّا أن البعض يحب إثارة الجدل على أي فكرة مختلفة، مردفًة أنها تعرف قصة المسلسل وإلى أين يتجه وبالتالي فهو بعيد تمامًا عن السياسة وبعيد تمامًا عن قضية التطبيع.

وشددّت على أن مسلسل “أم هارون” قصة مختلفة عن تعايش الأديان ويبتعد عن التطبيع وقصة الصهاينة، منوهًة أن الحلقات تدل على توجههم، فهو قصة اجتماعية للجمهور.

وأكدت أن مسلسل “مخرج 7″، عليه ردود فعل عالية، مبينًة أن البعض بما لا يفهم نوعية “السيت كوم” وهو مسلسل متصل منفصل، مشيرًة إلى أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف لأننا لا نستطيع اليوم أن نكون مكررين في أعمالنا وهذا هو الجديد.

وعن شخصية “لولو” القوية التي تقدمها في المسلسل، قالت إنها بعيدة تمامًا عن شخصية إلهام الحقيقية لأنها أكثر هدوئًا في الواقع من الشخصية القوية الصارمة في المسلسل.

وعن لجوء البعض لفنانات غير سعوديات بحجة عدم وجود فنانات سعوديات على الساحة قالت: “يوجد فنانات سعوديات كثيرات أنا بنت مسرح وألتقي في شابات عندهم طموح ولكن الفكرة في كيف تقدمين نفسك وتثبتين جدارتك ولا نستعجل على النجومية والشهرة”.

وعن موعد زفافها في ظل انتشار أزمة كورونا، خاصًة وأنها أعلنت عن خطوبتها خلال الفترة الماضية، قالت إلهام علي إنها أجلت زواجها لأجل غير مسمى بسبب كورونا، لافتًة إلى أنها لن تتنازل عن إقامة حفل زفاف وبالتالي أجلته تمامًا.

ويسلط مسلسل “أم هارون” الضوء على مأساة “أم فهد” التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

أما مسلسل “مخرج 7″، فتدور أحداثه حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.