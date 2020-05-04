شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الشيخ عبد المجيد الزنداني يدق ساعة الصفر ويصل قبل قليل الى البيضاء ومعه 5 الف مقاتل شرس اقسمو بالله على تركيع الحوثيين وطردهم من البيضاء او دفنهم احياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشيخ عبد المجيد الزنداني يدق ساعة الصفر ويصل قبل قليل الى البيضاء ومعه 5 الف مقاتل شرس اقسمو بالله على تركيع الحوثيين وطردهم من البيضاء او دفنهم احياء

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