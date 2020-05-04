لترتفع الاصابات إلى 12.. تسجيل حالتين جديدتين بكورونا في حضرموت يمن شباب نت - حضرموت الإثنين, 04 مايو, 2020 - 06:58 مساءً أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مساء الإثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت (شرق اليمن)، مما يرفع عد الحالات المؤكدة في اليمن إلى 12حالة.



ووفق اللجنة في بيان مقتضب لها - نشرته في حسابها على "تويتر"- "ان الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

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