شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهاااام..وزارة الداخلية السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتسمح لافراد عائلاتهم بدخول الاراضي السعودية دون دفع رسوم مالية حتى لو انتهت التاشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..وزارة الداخلية السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتسمح لافراد عائلاتهم بدخول الاراضي السعودية دون دفع رسوم مالية حتى لو انتهت التاشيرة

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