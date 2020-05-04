شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ ملك هولندا بيوم التحرير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية ،عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق التقدم والازدهار.

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